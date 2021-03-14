Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на домашний матч Лиги 1 с «Лиллем». Начало встречи — в 19:05 мск.

Стартовый состав «Монако»: Лекомт, Марипан, Энрике, Дисаси, Агилар, Бадьяшиле, Чуамени, Головин, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.

Стартовый состав «Лилль»: Маньян, Челик, Ботман, Фонте, Рейнилдо, Бамба, Санчеш, Андре, Давид, Иконе, Веа.

После 28-ти туров «Лилль» лидирует в чемпионате Франции, «Монако» отстает от него на семь очков.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Монако» 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Недавно появилась информация, что летом Головин может перейти в испанскую «Севилью».

Ранее сообщалось, что СМИ узнали, какой испанский клуб хочет приобрести Головина.