Овечкин обошел Ягра по количеству бросков в створ в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по количеству бросков в створ в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Филадельфии Флайерз» (5:4) россиянин нанес четыре броска. Всего за карьеру у форварда 5639 бросков. По этому показателю он обогнал чешского нападающего Яромира Ягра (5637).

Рекорд по количеству бросков в створ ворот принадлежит форварду «Бостон Брюинз» Рэю Бурку (6209).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча с «Филадельфией».