«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером с зарплатой в €10 млн

Руководство »Манчестер Юнайтед» намерено предложить главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт, сообщает Sunday Mirror.

По информации издания, клуб доволен работой норвежца и готов продлить с ним соглашение, которое рассчитано до лета 2022 года. Отмечается, что по новому контракту Сульшер будет получать €10 млн в год.

Специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. После 28 матчей клуб занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 54 очка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» взял в кредит £60 млн.