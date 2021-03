Форвард «Тампы» Кучеров провел первую тренировку вместе с командой

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провел первую тренировку на льду вместе с командой, сообщает Fox Sun Sports.

Россиянин около часа был на площадке один, а затем продолжил тренировку с одноклубниками.

Генеральный менеджер клуба Жульен Брисбуа заявил, что восстановление россиянина проходит по графику. Ожидается, что хоккеист восстановится к матчам Кубка Стэнли.

Кучеров пропускает розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы бедра. Он перенес операцию в декабре 2020 года.

Ранее Кучеров рассказал о своем восстановлении после травмы.

Nikita Kucherov was on the ice this morning with his @TBLightning teammates!



Watch the game on FOX Sports Sun & FOX Sports Go: https://t.co/jAuRnJbCL1 #GoBolts pic.twitter.com/ZymSK379Zk