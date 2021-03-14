Матыцин поздравил Большунова и Ступак с победой в масс-стартах

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с победой в масс-стартах на этапе Кубка Мира, который проходит в Энгадине, передает ТАСС

Матыцин отметил, что Большунов подтвердил свой класс и умение тактически выстроить гонку, а Ступак вернулась в состав сборной России после рождения сына, но пропуск прошлого сезона не отразился на ее настрое.



Заключительные заезды текущего розыгрыша Кубка мира пройдут 14 марта. Спортсмены будут соревноваться в гонке преследования. Большунов уже обеспечил себе победу в турнире, а Ступак сражается за второе место.

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