Российский боец Тухугов перенес операцию на колене

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов перенес операцию на колене.

«Вчера сделали операцию на колено. Восстановление займет 3-4 месяца. Надеюсь на возвращение к концу лета. Удачи всем и берегите себя», — написал Тухугов в Instagram.



В активе россиянина 19 побед и одна ничья.

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