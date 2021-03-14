Российский боец Тухугов перенес операцию на колене
Андрей Черников
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов перенес операцию на колене.
«Вчера сделали операцию на колено. Восстановление займет 3-4 месяца. Надеюсь на возвращение к концу лета. Удачи всем и берегите себя», — написал Тухугов в Instagram.
В активе россиянина 19 побед и одна ничья.
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