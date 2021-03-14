Овечкин признан первой звездой матча с «Филадельфией»
Андрей Черников
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Филадельфии».
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Кэпиталз».
Второй звездой признан одноклубник Овеччкина Ник Дауд (1+0), третьей — Джеймс ван Римсдайк из «Филадельфии» (1+0).
Ранее шайба Овечкина и передача Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию».