Овечкин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Филадельфии».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Кэпиталз».

Второй звездой признан одноклубник Овеччкина Ник Дауд (1+0), третьей — Джеймс ван Римсдайк из «Филадельфии» (1+0).

Ранее шайба Овечкина и передача Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию».