Футболист «Зенита» Чистяков высказался о победе над «Ахматом»

Футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о победе над грозненским «Ахматом», передает сайт сине-бело-голубых.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

«Важная победа, еще и такая крупная. На трибунах появилось много болельщиков, поэтому только положительные эмоции. Поздравляю с победой всю команду и всех болельщиков», — сказал Чистяков.



Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ.