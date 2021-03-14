Футболист «Зенита» Чистяков высказался о победе над «Ахматом»
Андрей Черников
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Футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о победе над грозненским «Ахматом», передает сайт сине-бело-голубых.
Встреча завершилась со счетом 4:0.
«Важная победа, еще и такая крупная. На трибунах появилось много болельщиков, поэтому только положительные эмоции. Поздравляю с победой всю команду и всех болельщиков», — сказал Чистяков.
Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ.