Агент Орещук раскритиковал игрока «Спартака» Промеса
Андрей Черников
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Футбольный агент Роман Орещук оценил игру хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса в матче против столичного «Динамо».
Напомним, красно-белые победили со счетом 2:1.
«А Промес играл сегодня?» — написал Орещук в Twitter.
Напомним, полузащитник провел на поле 74 минуты, получив желтую карточку.
Ранее «Спартак» одержал волевую победу в московском дерби против «Динамо».
А Промес играл сегодня?— Орещук Роман ⒞ (@papanin02) March 13, 2021