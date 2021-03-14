Агент Орещук раскритиковал игрока «Спартака» Промеса

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Футбольный агент Роман Орещук оценил игру хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса в матче против столичного «Динамо».

Напомним, красно-белые победили со счетом 2:1.

«А Промес играл сегодня?» — написал Орещук в Twitter.

Напомним, полузащитник провел на поле 74 минуты, получив желтую карточку.

Ранее «Спартак» одержал волевую победу в московском дерби против «Динамо».