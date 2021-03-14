Романцеву понравилась игра между «Динамо» и «Спартаком»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и столичным «Спартаком», передает Sport24.

Красно-белые победили со счетом 2:1.

«Динамо» и «Спартак» играли так, что не стыдно и в еврокубках выступать. Не с грандами, конечно, но с клубами вроде «Динамо» Загреб и «Янг Бойз» можно. Все надеются, что мы сейчас на дне и ниже уже не упадем», — сказал Романцев.



Ранее вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча со «Спартаком».