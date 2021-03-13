Болельщиков «Спартака» час не выпускали с трибуны после игры с «Динамо»

Болельщиков московского «Спартака» на протяжении часа держали на гостевой трибуне после игры с «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает он из фанатов красно-белых в Twitter.

«Уже час после окончания матча всю гостевую трибуну держат на холоде. Вычисляют, кто взрывал петарды и жег дымы.

В подтрибунное помещение и туалет никого принципиально не пускают., прямо как в 90-е.

Ау, Премьер-Лига, что происходит?» — прокомментировал ситуацию болельщик.



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