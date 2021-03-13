Экс-арбитр РПЛ назвал позором пенальти в матче «Зенит» — «Ахмат»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов назвал позором пенальти на Дмитрии Чистякове в матче 23-го тура «Зенит» — «Ахмат». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, защитник грозненского клуба не нарушал правила в эпизоде на 64-й минуте.

«Это не пенальти, а позор. Вспомните, как говорил Кашшаи о моменте с Соболевым в полуфинале Кубка России против «Зенита»: крови нет, контакт незначителен.

А тут что, была кровь? Просто безобразие», — сказал Федотов.

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