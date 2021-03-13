Экс-владелец «Спартака» Червиченко подал заявление в полицию на Сычева
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко подал заявление в полицию на экс-нападающего команды Дмитрия Сычева, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, экс-функционер обвиняет Сычева в клевете. Ранее бывший футболист заявил, что Червиченко угрожал «переломать ему ноги», если он не переподпишет контракт.
Юристы экс-владельца «Спартака» обратились с заявлением в МВД 4 марта.
Ранее Сычев прокомментировал конфликт с экс-президентом «Спартака».