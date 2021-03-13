Предполагаемую любовницу Мамаева позвали на Первый канал
Антон Борисов
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Тереза Буэйес, адвокат предполагаемой любовницы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено, заявила, что девушка получила предложение принять участие в ток-шоу на Первом канале.
«Поездка Ирен в Россию зависит от телевидения. Предложение поступило от Первого канала. Обсуждаем этот вопрос с ней», — цитирует Буэйес «Спорт-Экспресс».
В начале марта супруга игрока «Ростова» Алана Мамаева заявила, что муж изменил ей с испанской моделью во время зимних сборов в Марбелье. Спустя несколько дней Морено сообщила о своей беременности, а жена российского футболиста объявила о разводе.
Ранее адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказала о новых угрозах жены игрока.