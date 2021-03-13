«Миннесота» опубликовала памятное фото Капризова с шайбами после хет-трика

Пресс-служба «Миннесоты Уайлд» опубликовала в Instagram памятную фотографию форварда Кирилла Капризова с шайбами после первого хет-трика в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отметился тремя голами в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (4:0). Все шайбы нападающий забросил в заключительном периоде встречи.

Капризов принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В его активе десять голов и 13 передач при показателе полезности «+9».

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон назвал Капризова особенным.