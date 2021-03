Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии болельщиков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в Английской премьер-лиге (АПЛ) по версии Федерации футбольных болельщиков, сообщается на официальной странице организации в Twitter.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач. Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до 2025 года с опцией продления на один сезон.

После 28 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее сообщалось, что Фернандеш признан игроком недели в Лиге Европы.

And the winner of the Men's Player of the Year at the #FSAawards in association with @BeGambleAware is...@B_Fernandes8 pic.twitter.com/naAltaoeN3