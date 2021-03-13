Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии болельщиков
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в Английской премьер-лиге (АПЛ) по версии Федерации футбольных болельщиков, сообщается на официальной странице организации в Twitter.
В нынешнем сезоне португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач. Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до 2025 года с опцией продления на один сезон.
После 28 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка.
Ранее сообщалось, что Фернандеш признан игроком недели в Лиге Европы.
And the winner of the Men's Player of the Year at the #FSAawards in association with @BeGambleAware is...@B_Fernandes8 pic.twitter.com/naAltaoeN3— The FSA (@WeAreTheFSA) March 12, 2021