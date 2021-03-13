Дед Клебо назвал причину прогресса внука в дистанционных гонках

Кори Хесфлот Клебо, дед и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, назвал причину прогресса внука в дистанционных гонках, передает NRK.

«Добавился еще один тренировочный год. Тренировки помогают. Дистанционные навыки развиваются со временем», — сказал Клебо-старший.



Также он отметил, что они разнообразили интервальные тренировки, а некоторые из них увеличили по времени.

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