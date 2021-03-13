«Манчестер Сити» является главным фаворитом в борьбе за Холанда
Харитон Сергеев
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Английский «Манчестер Сити» является главным фаворитом в борьбе за футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, передает Daily Mail.
Также на футболиста претендуют «Манчестер Сити», лондонский «Челси», каталонская «Барселона», мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».
В текущем сезоне Холанд провел 25 матчей, забив 29 мячей.
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).