Хабиб объяснил Блаховичу причину его успеха в поединке с Адесаньей

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выложила ролик в Instagram, на котором Хабиб объясняет сразу после боя Яну Блаховичу, почему он одолел Исраэля Адесань.

«Это был отличный бой. Отличные тейкдауны. Знаешь почему ты победил? Благодаря тейкдаунам. Ты проводишь тейкдаун и борешься. Борьба — это сила», — сказал Хабиб.



Напомним, поединок состоялся в рамках турнира UFC 259.

Ранее Петр Ян обвинил Алджэмейна Стерлинга в желании избежать реванша.