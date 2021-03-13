Драчев обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести антидопинговую проверку в российской биатлоне

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сделал запрос в Генпрокуратуру о комплексной антидопинговой проверки СБР и всего российского биатлона, передает News.Ru со ссылкой на источник.

Поводом для запроса стал массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки».



Напомним, в декабре 2020 года 48 биатлонистов снялись с соревнований среди юниоров после приезда представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее Драчев призвал меньше подвергать критике российских биатлонистов.