Глушаков оценил шансы «Химок» на выход Лигу Европы

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков оценил шансы клуба на выход в Лигу Европы, передает «СЭ».

«Не можем сказать сейчас, попадем мы в Лигу Европы или нет. Таблица плотная и наверху, и внизу. Мы играем в свое удовольствие и выкладываемся в каждом матче. Это приносит свои плоды», — сказал Глушаков.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают девятое место, набрав 32 очка.

Ранее гол Резиуана Мирзова принес «Химкам» победу над «Ростовом».