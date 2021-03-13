Рудковская оценила шансы Загитовой отобраться на Олимпиаду

Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила шансы Алины Загитовой отобраться на Игры 2022 года, передает «СЭ».

«Битва будет не на жизнь, а на смерть. Выгрызаться будет каждое место в олимпийской сборной. Я вижу, как готовятся девочки. Чтобы быть в топе, нужно выполнять не один и не два уже ультра-си элемента», — сказала Рудковская.

Загитова является победительницей Олимпиады 2018 года.



Ранее Илья Авербух порассуждал о возможном возвращении Алины Загитовой в спорт.