Рудковская оценила шансы Загитовой отобраться на Олимпиаду
Андрей Черников
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Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила шансы Алины Загитовой отобраться на Игры 2022 года, передает «СЭ».
«Битва будет не на жизнь, а на смерть. Выгрызаться будет каждое место в олимпийской сборной. Я вижу, как готовятся девочки. Чтобы быть в топе, нужно выполнять не один и не два уже ультра-си элемента», — сказала Рудковская.
Загитова является победительницей Олимпиады 2018 года.
Ранее Илья Авербух порассуждал о возможном возвращении Алины Загитовой в спорт.