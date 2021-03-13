Генеральный менеджер «Вашингтона» рассказал о переговорах по новому контракту Овечкина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Брайан Маклеллан рассказал о переговорах по новому контракту Александра Овечкина, передает сайт турнира.

«Нам нужно найти золотую середину. У меня пока нет новой информации. Мы хотим, чтобы он закончил карьеру в нашей команде. Кажется, он тоже этого хочет», — сказал Маклеллан.



Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

Ранее Овечкин сократил отставание от Фила Эспозито по голам за карьеру в НХЛ.