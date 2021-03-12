Биатлонистки в Нове-Место чуть не пострадали из-за падения на трассу столба

На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место по биатлону произошел неприятный эпизод. Перед пристрелкой на женской спринтерской гонке на трассу упал один из временных осветительных столбов. Отмечается, что никто из участников в результате инцидента не пострадал. Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар в свою очередь раскритиковал организаторов соревнований.

«Спортсменам очень повезло. На мероприятиях такого уровня подобного происходить не должно. С утра все было проверено, все было надежно, но, видимо, из-за того, что снег растаял, один из столбов потерял фиксацию у основания. Сожалеем, что такой инцидент произошел. После этого мы перепроверили остальные столбы», — цитирует Нунара NRK.

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