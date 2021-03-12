Сборной России отказали в переносе матча с командой Мальты в Сочи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в переносе в Сочи матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между командами Мальты и России, сообщает ТАСС.

«УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте», — сообщил источник, близкий к РФС.

11 марта в СМИ появилась информация, что матч между командами, запланированный на 24 марта в Та-Кали, находится под угрозой срыва из-за того, что власти Мальты запретили проводить спортивные соревнования до 11 апреля из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что на Мальте оценивают возможность проведения игры против сборной России.