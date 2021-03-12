Международная федерация лыжных гонок утвердила результат марафона на ЧМ

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) отреагировала на решение норвежской команды отозвать апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира, который прошел в немецком Оберстдорфе.

«Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным», — цитирует представителя организации ТАСС.

На финишной прямой марафона, который прошел 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

После гонки сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию, но Клебо попросил ее отозвать.

Ранее сообщалось, что экс-главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева обвинили в неуважении к стране после его слов о Большунове.