Выступающая в UFC украинка занялась торговлей откровенными фото

Украинская спортсменка Марина Мороз, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате, занялась торговлей интимными фотографиями.

Боец смешанного стиля (MMA) опубликовала в Instagram ссылку на свой личный сайт, где можно приобрести подписку, стоимость которой составляет $9,99 в месяц.

После того, как подписчики начали оставлять оскорбительные комментарии под записью, Мороз удалила пост из соцсети.

В профессиональной карьере украинка провела 12 поединков, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.

Ранее сообщалось, что экс-жена украинского игрока разместила откровенное фото.