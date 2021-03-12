Форвард «Тоттенхэма» Кейн забил 25-й и 26-й мяч в нынешнем сезоне

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 25-й и 26-й мяч в нынешнем сезоне, оформив дубль в ворота загребского «Динамо» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Всего в текущем сезоне у англичанина набралось 42 очка по системе «гол+пас». Для достижения данного результата Кейну понадобилось 37 игр.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) на счету Кейна 16 голов и 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что на Мальте оценивают возможность проведения игры против сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.