«Каролина» переиграла «Нэшвилл», Свечников набрал два очка
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз».
Встреча прошла в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас, Дуги Хэмилтон, Брок Макгинн и Морган Гики, оформивший дубль.
У проигравшей команды единственный гол на счету Ника Казинса.
Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.