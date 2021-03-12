Гол Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одолел «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Брендон Танев, Джейк Гюнцель, Энтони Анджелло и Брайан Раст, поразивший пустые ворота.



У проигравшей команды отличились Тэйг Томпсон и Виктор Олофссон.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.