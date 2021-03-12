Капитан «Реала» Рамос назвал проигравших от ухода Роналду в «Ювентус»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос назвал проигравших от ухода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году. Об этом сообщает As.

По его мнению, ни португалец, ни «королевский» клуб не получили дивидендов после того, как решили прекратить сотрудничество.

Рамос заявил, что подобный исход можно было предположить еще до победного финала Лиги чемпионов в Киеве, и отметил, что никого в том, что Роналду ушел, винить нельзя.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил травму по ходу первой игры 1/8 финала Лиги Европы против донецкого «Шахтера».