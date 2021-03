Хавбек «Арсенала» Себальос допустил вторую подряд результативную ошибку

Полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос допустил вторую подряд результативную ошибку в матче Лиги Европы. Об этом сообщает Opta Sports.

На 58-й минуте хавбек «пушкарей» возле собственной штрафной не вовремя отдал пас и потерял контроль над мячом, после чего форвард Юссеф Эль-Араби сравнял счет в матче.

До этого испанец ошибся в матче 1/16 финала против «Бенфики», не сумев довести мяч до вратаря.



Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию принять предложение «Ювентуса».

2 - No player has made more errors leading to a goal in the UEFA Europa League this season than Dani Ceballos, with the Spaniards two errors coming in Arsenal's last two games. Comedy