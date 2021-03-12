Биатлонист Халили оценил свое выступление в спринте на этапе КМ в Чехии

Российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

По его словам, минутное отставание от норвежца Йоханнеса Бе ходом можно назвать неплохим результатом.

«Такой стрельбой нельзя быть довольным. Были просто идеальные условия для стрельбы, поэтому два промаха — непростительный результат.



С каждой гонкой прогресс заметен все больше и больше. Надеюсь, дальше будет лучше», — сказал Халили в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о мужской спринтерской гонке, которая прошла 11 марта в рамках Кубка мира.