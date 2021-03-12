Эксперт порекомендовал Кокорину завершить карьеру

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран порекомендовал нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину завершить карьеру. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 29-летний форвард не сможет вернуться в Италии на свой прежний уровень игры, поэтому ему срочно необходимо пересмотреть свое отношение к происходящему вокруг.

Юран заявил, что у Кокорина есть два пути: не мучать ни себя, ни футбол и завершить профессиональную карьеру, или взяться за ум и уйти с головой в футбол.

Ранее Сергей Колесников, массажист форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил своего клиента с нападающим французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе.