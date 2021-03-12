Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ
Вадим Балканов
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.
35-летний форвард поразил ворота «Филадельфии Флайерз», открыв счет в матче на девятой минуте первого периода.
На данный момент у Овечкина 19 очков по системе «гол+пас».
Ранее сообщалось, что нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в ближайшее время пополнит состав клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
oh....my.... pic.twitter.com/YtdC2xCTVs— Washington Capitals (@Capitals) March 12, 2021