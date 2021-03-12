В сети опубликованы фото домашней формы «Атлетико» на новый сезон

В Twitter-аккаунте Be Foot были опубликованы фото домашней формы мадридского «Атлетико» на предстоящий сезон.

Основной комплект выполнен в традиционных красно-белых цветах. Официально футболка будет представлена в конце нынешнего сезона.

В настоящее время подопечные Диего Симеоне занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран порекомендовал нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину завершить карьеру.