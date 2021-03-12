В сети опубликованы фото домашней формы «Атлетико» на новый сезон
Вадим Балканов
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В Twitter-аккаунте Be Foot были опубликованы фото домашней формы мадридского «Атлетико» на предстоящий сезон.
Основной комплект выполнен в традиционных красно-белых цветах. Официально футболка будет представлена в конце нынешнего сезона.
В настоящее время подопечные Диего Симеоне занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран порекомендовал нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину завершить карьеру.
Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'Atletico Madrid pour la saison prochaine ��— BeFoot (@_BeFoot) March 11, 2021
�� @Footy_Headlines pic.twitter.com/wyMrlSu8xm