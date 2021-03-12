«Спартак» остался недоволен ответом РФС по поводу карточки Жиго
Вадим Балканов
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Московский «Спартак» остался недоволен ответом Российского футбольного союза (РФС) по поводу желтой карточки, полученной защитником Самюэлем Жиго в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил Антон Фетисов.
По словам директора по связям с общественностью красно-белых, в представленном заявлении отсутствовала мотивировочная часть экспертно-судейской комиссии, из-за чего признать ответ органов компетентным невозможно.
Отметим, что для Жиго полученная карточка стала четвертой, вследствие чего он пропустит столичное дерби против «Динамо» 13 марта.
Ранее сообщалось, что главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не видит альтернативы Артему Дзюбе в сборной России.