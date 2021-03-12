Россиянин Кравцов в ближайшее время пополнит состав «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в ближайшее время пополнит состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает Sport24.

По словам агента игрока Пола Теофаноса, его клиент полностью готов выступать на уровне НХЛ.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кравцов провел 49 матчей, забросил 16 шайб и отдал восемь результативных передач.

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