«Тоттенхэм» переиграл загребское «Динамо» в Лиге Европы
Вадим Балканов
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» переиграл загребское «Динамо».
Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей дубль на свой счет оформил Харри Кейн.
Ответная игра пройдет 19 марта в Хорватии.
Ранее капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос назвал проигравших от ухода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году.