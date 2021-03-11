Биатлонист Латыпов — о 25-м месте в спринте: я не расстраиваюсь
Андрей Черников
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Напомним, россиянин занял 25-е место.
«Гонка не совсем задалась в плане стрельбы. Я не расстраиваюсь. Двигаемся дальше, работаем. Результат все равно хороший. Все так быстро исправить не получается, но прогресс есть», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Ранее Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.