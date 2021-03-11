Биатлонист Латыпов — о 25-м месте в спринте: я не расстраиваюсь

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Напомним, россиянин занял 25-е место.

«Гонка не совсем задалась в плане стрельбы. Я не расстраиваюсь. Двигаемся дальше, работаем. Результат все равно хороший. Все так быстро исправить не получается, но прогресс есть», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».



Ранее Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.