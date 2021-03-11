Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачете спринтов Кубка мира.

Он набрал 359 очков. Второе место занял Струла Холм Легрейд, замкнул тройку Йоханнес Дале. Стоит отметить, что все три призера представляют Норвегию.



Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он занял 17-е место.

Ранее биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала последнее место в пасьюте.