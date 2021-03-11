«Спартак» требует от РФС разъяснений по поводу отказа отменить желтую карточку Жиго
Андрей Черников
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Московский «Спартак» требует от Российского футбольного союза (РФС) разъяснений по поводу отказа отменить желтую карточку Самуэлю Жиго.
Напомним, что из-за перебора желтых карточек Жиго не сможет сыграть в матче чемпионата России против столичного «Динамо».
В заявлении, которое выложено на сайте «Спартака» отмечается, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) отменил карточку игроку бело-голубых Даниилу Фомину, что позволит сыграть ему с красно-белыми. Также в «Спартаке» считают, что подобные решения должны быть разъяснены максимально подробно, чтобы избежать неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу.
Ранее сообщалось о том, что Жиго не сыграет в дерби с «Динамо».