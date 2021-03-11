«Спартак» требует от РФС разъяснений по поводу отказа отменить желтую карточку Жиго

Московский «Спартак» требует от Российского футбольного союза (РФС) разъяснений по поводу отказа отменить желтую карточку Самуэлю Жиго.

Напомним, что из-за перебора желтых карточек Жиго не сможет сыграть в матче чемпионата России против столичного «Динамо».

В заявлении, которое выложено на сайте «Спартака» отмечается, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) отменил карточку игроку бело-голубых Даниилу Фомину, что позволит сыграть ему с красно-белыми. Также в «Спартаке» считают, что подобные решения должны быть разъяснены максимально подробно, чтобы избежать неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу.



Ранее сообщалось о том, что Жиго не сыграет в дерби с «Динамо».