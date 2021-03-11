Наставник «Сочи» прокомментировал вызов Дзюбы в сборную России

Наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России, передает РИА «Новости».

«У меня нет сомнений, что Дзюба – игрок сборной. Может, он не в лучшей форме, но игры за сборную и за клуб – это разные мотивационные моменты», — сказал Точилин.



Напомним, в ноябре 2020 года Дзюба не был вызван на игры национальной команды из-за того, что в интернет попало интимное видео футболиста.

Ранее Виталий Милонов иронично высказался о возвращении капитанской повязки Дзюбе.