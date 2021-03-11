Агент прокомментировал слухи о завершении карьеры Дацюка

Дэн Мильштейн, агент хоккеиста екатеринбургского хоккеиста Павла Дацюка, прокомментировал слухи о том, что игрок завершает карьеру, передает Sport24.

«Павлу нужно время, чтобы принять решение о продолжении карьеры. Он хочет побыть с семьей, отдохнуть, и только потом будет определяться. На данный момент Дацюк ничего не решил», — сказал Мильштейн.



В 2018 году Дацюк стал олимпийским чемпионом.

Ранее Дацюк ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.