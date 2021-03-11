«Ювентус» готов продать Роналду за €60 млн

Туринский «Ювентус» готов продать форварда Криштиану Роналду за €60 млн, передает SportMediaset.

Отмечается, что португалец может покинуть «старую синьору» летом 2021 года.



Роналду перешел в «Юве» в 2018 году. Руководство команды надеялось на то, что нападающий поможет клубу выиграть Лигу чемпионов, но черно-белые трижды вылетели из турнира, не дойдя до полуфинала.

Ранее каталонская «Барселона» впервые с 2007 года не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.