Фергюсон жестко отклонил предложение Махачева о поединке

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон жестко отклонил предложение россиянина Ислама Махачева о поединке.

«Типичный дагестанский боец говорит: «Мы должны подраться. Нет, не сейчас. Скоро. Мы должны драться. Может быть, в следующем году». Никакого неуважения, пошел ты к черту», — написал Фергюсон в Instagram.



Также Фергюсон отметил, что скоро назовет имя своего будущего соперника, но он не намерен встречаться с Махачевым.

Ранее Рафаэль дос Аньос ответил Махачеву и вызвал на бой Хабиба.