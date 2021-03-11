Фергюсон жестко отклонил предложение Махачева о поединке
Андрей Черников
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон жестко отклонил предложение россиянина Ислама Махачева о поединке.
«Типичный дагестанский боец говорит: «Мы должны подраться. Нет, не сейчас. Скоро. Мы должны драться. Может быть, в следующем году». Никакого неуважения, пошел ты к черту», — написал Фергюсон в Instagram.
Также Фергюсон отметил, что скоро назовет имя своего будущего соперника, но он не намерен встречаться с Махачевым.
Ранее Рафаэль дос Аньос ответил Махачеву и вызвал на бой Хабиба.