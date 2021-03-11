Комментатор Орлов: нужен ли Дзюба сборной — вот вопрос

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил сомнение в том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем нынешнем состоянии нужен сборной России.

«Нужен ли Дзюба сборной — вот вопрос. В матчах после зимней паузы Дзюба себя не проявил, пока это не тот нападающий, который был в сборной России раньше. Но Черчесов последователен. Он доверяет Артему, считает, что тот способен восстановиться за короткое время», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Свой первый матч в рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная России проведет 24 марта в гостях с Мальтой. 27 марта команда Черчесова сыграет в Сочи на стадионе «Фишт» против Словении. Начало встречи - в 17.00 мск.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов иронично высказался о возвращении капитанской повязки в сборной Дзюбе.