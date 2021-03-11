«Я декан»: Александр Емельяненко рассказал о своем образовании

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что у него два высших образования, и назвал себя деканом.

«В школе был твёрдым троечником. После школы только сейчас вот закончил деканат на нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан. Какая специальность по экономике? Экономика и управление предприятиями в городском хозяйстве», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Вячеслав Дацик бросил вызов Александру Емельяненко, пообещав ему «покромсать личико». Емельяненко при этом уверен, что при любых раскладах побьет Рыжего Тарзана, потому встречаться с ним не хочет. Свой следующий поединок он планирует провести против рэп-исполнителя Джигана.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко прошел курс лечения от алкоголизма.