«Я был зол и разочарован»: Клебо рассказал об инциденте с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о том, что чувствовал в тот момент, когда решалась судьба золотой медали после инцидента с россиянином Александром Большуновым на финише марафона.

«Пожалуй, хуже всего было ждать. Я пересек финишную черту и спросил: что случилось? Мне сказали, что все нормально. Затем пришлось ждать несколько минут. Это было хуже всего. Побывать в комнате жюри — непростое испытание. Мне нужно было контролировать свои эмоции и отстраниться от всех. В тот момент я был зол и разочарован. Мне помог тренер Арильд Монсен, который говорил правильные вещи, благодаря которым я пришел на ужин, где собралась вся команда. Мы отпраздновали фантастический чемпионат мира», — сказал Клебо в интервью NRK.

Напомним, что на финишной прямой гонки Клебо потерял равновесие и толкнул Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

Ранее сообщалось, что Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отказ от апелляции.