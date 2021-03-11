Пункт вакцинации от коронавируса будет работать на всех домашних матчах «Зенита»
Антон Третяк
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13 марта на «Газпром Арене» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба «Зенита».
Вакцина доступна всем посетителям арены старше 18 лет — при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача. Пункт вакцинации будет работать на всех домашних матчах «Зенита» до конца сезона-2020/2021. В этом чемпионате на своем поле питерский клуб сыграет три раза.
Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Санкт-Петербурга открылись 24 февраля. Массовая антиковидная иммунизация населения города стартовала в середине декабря.
Ранее сообщалось, что «Зенит» представил новый клубный автобус.